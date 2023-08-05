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Стали известны стартовые составы «Оренбурга» и «Урала» на матч 3-го тура РПЛ

Игра начнётся в 17:30 по московскому времени.
05 августа 2023 16:27
автор: Виталий Овсянников

«Оренбург» и «Урал» опубликовали свои стартовые составы на матч 3-го тура чемпионата России.

Отметим, что очная встреча команд состоится, сегодня, 5 августа, в Оренбурге. Начало – в 17:30 мск. Главным арбитром игры был назначен Рафаэль Шафеев (Волгоград).

«Оренбург»: Сысуев, Сидоров, Гойкович, Печенин, Перес, Капленко, Вера, Флорентин, Воробьёв, Мансилья, Гюрлюк.

«Урал»: Помазун, Мамин, Бевеев, Кулаков, Бегич, Аюпов, Егорычев, Мишкич, Железнов, Кики, Каштанов.

В двух стартовых турах «Оренбург» уступил «Спартаку» (2:3) и сыграл вничью с «Рубином» (1:1). «Урал» в 1-м туре сенсационно обыграл ЦСКА (2:1), а затем разделил очки с «Пари НН» (0:0).

источник: «Советский спорт»
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