Президент «Тоттенхэма» проигнорировал предложение «Баварии» по Кейну

Президент «Тоттенхэма» Дэниел Леви проигнорировал предложение «Баварии» относительно трансфера нападающего Гарри Кейна, сообщает Bild.

По данным источника, руководитель британского клуба улетел в двухнедельный отпуск в Майами, тем самым показав, что даже улучшенные условия немецкого клуба не устраивают его в сделке.

Ранее сообщалось, что предложение «Баварии», которое она сделала «Тоттенхэму» носит окончательный характер. Мюнхенский клуб, в случае провала трансфера намерен переключиться на другие кандидатуры.

В минувшем сезоне Кейн, являющийся воспитанником «Тоттенхэма», провел 49 матчей за команду во всех турнирах, забил 32 гола и сделал 5 результативных передач.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 90 миллионов евро.