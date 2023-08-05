В «Антальяспоре» отреагировали на слухи о возможном переходе Алана Дзагоева 

Спортивный директор «Антальяспора» Айтач Алтай сообщил, что турецкий клуб не заинтересован в подписании бывшего полузащитника «Рубина» и ЦСКА Алана Дзагоева.

«Нет, это неверная информация. Мы вообще не заинтересованы в этом игроке», — приводит слова Алтая Sport24.ru.

Напомним, по окончании сезона-2022/2023 Дзагоев покинул «Рубин» на правах свободного агента. Ранее он на протяжении 14 лет выступал в составе ЦСКА. Он является трёхкратным чемпионом России и четырёхкратным обладателем Кубка страны.