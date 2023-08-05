«Крылья Советов» - «Ростов»: хозяева поля довели счет до разгромного

Футболист самарских «Крыльев Советов» Егор Карпицкий довел счет в матче третьего тура российской премьер-лиги с «Ростовом» до разгромного.

Карпицкий отличился на 73-й минуте, воспользовавшись ошибкой вратаря гостей Песьякова. Тот пытался перехватить передачу с фланга, но выпустил мяч из рук у линии вратарской. Карпицкий, который был рядом, забил в пустые ворота. Счет в матче стал 4:1 в пользу самарской команды.

Встреча проходит в Самаре. После двух туров у команд по четыре очка. В первых двух турах «Крылья Советов» победили «Ахмат» и сыграли вничью с «Динамо», а «Ростов» победил «Факел» и сыграл вничью с «Зенитом».