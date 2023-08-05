«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ланс» в товарищеском матче

Подошёл к концу товарищеский матч, в котором английский «Манчестер Юнайтед» сыграл против французского «Ланса».

Отметим, что встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу манкунианцев.

Счёт был открыт на 23-й минуте усилиями Флориана Сотоки. Форвард «Ланса» отправил мяч в ворота голкипера «МЮ» Онаны с центра поля. На перерыв команды ушли при счете 0:1 в пользу французского клуба.

Однако в дальнейшем «красным дьяволам» удалось прийти в себя и забить три гола, авторами которых стали Маркус Рэшфорд, Антони и Каземиро.

Следующий товарищеский матч «Манчестер Юнайтед» проведет против «Атлетика» 6 августа.