ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Дубль Салтыкова помог «Крыльям Советов» разгромить «Ростов» в матче 3-го тура РПЛ

Самарская команда вышла на второе место в лиге.
Дубль Салтыкова помог «Крыльям Советов» разгромить «Ростов» в матче 3-го тура РПЛ
05 августа 2023 17:03
автор: Александр Евграфов
автор фото: ФК "Крылья Советов"

Футболисты самарских «Крыльев Советов» победили «Ростов» в матче третьего тура Российской премьер-лиги. Встреча в Самаре завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев поля.

Начало встречи было ознаменовано двумя быстрыми голами. На 4-й минуте хозяева поля открыли счет благодаря точному удару Владимира Хубулова, а на 10-й минуте Никита Салтыков забил свой первый гол в РПЛ.

«Ростов» сократил отставание на 22-й минуте, отличился Николай Комличенко. Но уже на 36-й минуте второй гол Салтыкова вновь закрепил преимущество хозяев поля в два мяча. А на 73-й минуте Егор Карпицкий довел разницу в счёте до разгромного, воспользовавшись ошибкой вратаря гостей Сергея Песьякова. На 90+7 минуте с пенальти Роман Ежов установил окончательный результат в матче.

«Крылья Советов» набрали семь очков в трёх матчах и вышли на второе место в РПЛ, «Ростов» с 4 очками занимает пока шестое место (на момент окончания матча).

В четвертом туре «Крылья Советов» 12 августа сыграют в Москве с «Локомотивом», а «Ростов» в тот же день примет казанский «Рубин».

источник: «Советский спорт»
«Спартак» играет вничью с «Рубином» после первого тайма матча 3-го тура РПЛ
Команды встречаются на «Ак Барс Арене» в Казани.
05.08.2023 18:22
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Урал» выигрывает у «Оренбурга» после первого тайма матча 3-го тура РПЛ
«Урал» выигрывает у «Оренбурга» после первого тайма матча 3-го тура РПЛ
Встреча проходит в Оренбурге.
05.08.2023 18:22
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Химки» одержали победу над «Шинником» в матче 4-го тура Первой лиги
Встреча завершилась со счетом 2:1.
05.08.2023 18:16
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Рубин» — «Спартак»: хозяева отыгрались в концовке первого тайма
Забитый мяч на свой счёт записал Угучукву Иву.
05.08.2023 18:15
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Оренбург» — «Урал»: гости удвоили преимущество в счёте
Встреча проходит в Оренбурге.
05.08.2023 18:13
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Рубин» — «Спартак»: гол Соболева не засчитан из-за офсайда
Решение арбитра было подтверждено после задействования системы VAR.
05.08.2023 18:04
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Зарема Салихова оценила работу российских тренеров в РПЛ 
Речь идёт о Сергее Семаке и Валерии Карпине. 
05.08.2023 18:00
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Оренбург» — «Урал»: гости открыли счет на 21-й минуте
Встреча проходит в Оренбурге.
05.08.2023 17:57
Футбол
автор: Виталий Овсянников
«Рубин» — «Спартак»: красно-белые вышли вперёд благодаря голу Бонгонда
«Рубин» — «Спартак»: красно-белые вышли вперёд благодаря голу Бонгонда
Игра проходит на «Ак Барс Арене» в Казани. 
05.08.2023 17:54
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Оренбург» — «Урал»: хозяева остались в меньшинстве в начале встречи
«Оренбург» — «Урал»: хозяева остались в меньшинстве в начале встречи
Стартовал матч 3-го тура РПЛ.
05.08.2023 17:50
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.