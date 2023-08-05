Дубль Салтыкова помог «Крыльям Советов» разгромить «Ростов» в матче 3-го тура РПЛ

Футболисты самарских «Крыльев Советов» победили «Ростов» в матче третьего тура Российской премьер-лиги. Встреча в Самаре завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев поля.

Начало встречи было ознаменовано двумя быстрыми голами. На 4-й минуте хозяева поля открыли счет благодаря точному удару Владимира Хубулова, а на 10-й минуте Никита Салтыков забил свой первый гол в РПЛ.

«Ростов» сократил отставание на 22-й минуте, отличился Николай Комличенко. Но уже на 36-й минуте второй гол Салтыкова вновь закрепил преимущество хозяев поля в два мяча. А на 73-й минуте Егор Карпицкий довел разницу в счёте до разгромного, воспользовавшись ошибкой вратаря гостей Сергея Песьякова. На 90+7 минуте с пенальти Роман Ежов установил окончательный результат в матче.

«Крылья Советов» набрали семь очков в трёх матчах и вышли на второе место в РПЛ, «Ростов» с 4 очками занимает пока шестое место (на момент окончания матча).

В четвертом туре «Крылья Советов» 12 августа сыграют в Москве с «Локомотивом», а «Ростов» в тот же день примет казанский «Рубин».