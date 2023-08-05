Сборная России одержала разгромную победу над Египтом на старте Игр СНГ по пляжному футболу

Национальная команда России по пляжному футболу оказалась сильнее сборной Египта в первом матче Игр СНГ.

Отметим, что очная встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу подопечных Михаила Лихачёва.

В составе победителей забитыми мячами отметились Остап Фёдоров, Владимир Раскин, Амадиус Виноградов, а Фёдор Земсков оформил дубль.

Добавим, Игры стран СНГ в Беларуси продлятся с 4 по 14 августа. Сборная России находится в группе B, вместе с национальными командами Египта, Омана и Узбекистана.