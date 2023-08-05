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Словацкий футболист Якубко считает, что у Артёма Дзюбы завышенное мнение о себе

Он играл в РПЛ за «Амкар» и «Динамо».
05 августа 2023 17:06
автор: Виталий Овсянников

43-летний словацкий экс-футболист Мартин Якубко, известный российским болельщикам по выступлениям за «Амкар» и «Динамо», назвал Артёма Дзюбу высокомерным человеком.

«У меня нет никаких отношений с Дзюбой. У него чересчур завышенное мнение о себе, он эгоист — это факт. Но это ему помогает достигать высоких результатов. Кому-то кажется, что его поведение — перебор, но, извините, он отличный нападающий в России. Видел, как он снимается в различных передачах в интернете. Видимо, ищет себе новое место работы после завершения карьеры. Мне его видео не нравятся — не мой формат», — сказал Якубко в интервью изданию «РБ Спорт».

Напомним, в феврале 2023 года Артём Дзюба стал игроком московского «Локомотива». В текущем сезоне он сыграл три матча за железнодорожников и отметился одним забитым голом.

источник: «РБ-Спорт»
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