Джанлуиджи Буффон вошёл в штаб сборной Италии 

Бывший голкипер «Пармы», «Ювентуса» и «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон получил должность в национальной команде Италии. Он станет главой делегации «Скуадра адзурра».

Отметим, ранее итальянец принял решение завершить профессиональную карьеру на футбольном поле.

«Я возвращаюсь в сборную, потому что тот ребёнок, который впервые пересёк ворота Коверчано 30 лет назад, всё ещё хочет мечтать и жить этой мечтой вместе с итальянскими болельщиками», — заявил Буффон в своих соцсетях.

Добавим, Буффон в качестве футболиста десять раз выиграл чемпионат Италии и единожды стал чемпионом Франции. В 2006 году в составе сборной Италии вратарь завоевал титул чемпиона мира.