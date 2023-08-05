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Джанлуиджи Буффон вошёл в штаб сборной Италии 

Ранее 45-летний спортсмен объявил о завершении карьеры футболиста. 
Джанлуиджи Буффон вошёл в штаб сборной Италии 
05 августа 2023 17:31
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Бывший голкипер «Пармы», «Ювентуса» и «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон получил должность в национальной команде Италии. Он станет главой делегации «Скуадра адзурра».

Отметим, ранее итальянец принял решение завершить профессиональную карьеру на футбольном поле.

«Я возвращаюсь в сборную, потому что тот ребёнок, который впервые пересёк ворота Коверчано 30 лет назад, всё ещё хочет мечтать и жить этой мечтой вместе с итальянскими болельщиками», — заявил Буффон в своих соцсетях.

Добавим, Буффон в качестве футболиста десять раз выиграл чемпионат Италии и единожды стал чемпионом Франции. В 2006 году в составе сборной Италии вратарь завоевал титул чемпиона мира.

источник: «Советский спорт»
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