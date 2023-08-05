«Оренбург» — «Урал»: хозяева остались в меньшинстве в начале встречи

В эти минуты проходит матч 3-го тура РПЛ сезона-2023/24 между «Оренбургом» и екатеринбургским «Уралом».

На 7-й минуте 26-летний аргентинский нападающий хозяев Брайан Мансилья получил прямую красную карточку. Форвард влетел прямой ногой в грудь Мингияну Бевееву.

Главным арбитром игры является Рафаэль Шафеев (Волгоград).

В двух стартовых турах «Оренбург» уступил «Спартаку» (2:3) и сыграл вничью с «Рубином» (1:1). «Урал» в 1-м туре сенсационно обыграл ЦСКА (2:1), а затем разделил очки с «Пари НН» (0:0).