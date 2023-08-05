«Рубин» — «Спартак»: красно-белые вышли вперёд благодаря голу Бонгонда

В эти минуты проходит матч 3-го тура чемпионата России, в котором «Рубин» принимает на своём поле «Спартак».

Отметим, что гости вышли вперёд на 19-й минуте встречи. В составе московской команды забитым мячом отметился нападающий Тео Бонгонда. В нынешнем сезоне за столичный клуб 27-летний футболист забил уже три гола.

Добавим, в данный момент «Рубин» располагается на десятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав два очка после двух туров. «Спартак» находится на втором месте, имея в своём активе шесть очков.