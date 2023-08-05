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Зарема Салихова оценила работу российских тренеров в РПЛ 

Речь идёт о Сергее Семаке и Валерии Карпине. 
05 августа 2023 18:00
автор: Глеб Шевяков

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова поделилась мнением об игре «Зенита» и «Ростова» под руководством Сергея Семака и Валерия Карпина.

«У Семака забрали Малкома, он сразу поплыл. Валера Карпин без судей — жалкое зрелище. У Осинькина каждый год забирают лучших игроков из команды, постоянно новый состав, и Игорь Витальевич зрелищно играет молодыми русскими игроками, ставит свой атакующий футбол! Браво!» — приводит слова Салиховой Metaratings.ru.

Добавим, сегодня, 5 августа, в рамках 3-го тура чемпионата России «Крылья Советов» во главе с Игорем Осинькиным нанесли разгромное поражение «Ростову» (5:1). «Зенит» на старте чемпионата провёл две игры, одержал одну победу и сыграл один матч вничью.

источник: Metaratings.ru
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