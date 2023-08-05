«Рубин» — «Спартак»: гол Соболева не засчитан из-за офсайда

В эти минуты проходит матч 3-го тура чемпионата России, в котором «Рубин» играет дома против «Спартака».

Отметим, что в середине первого тайма форвард московской команды Александр Соболев забил второй гол красно-белых, однако он не был засчитан из-за зафиксированного офсайда.

Ранее столичный клуб вышел вперёд благодаря усилиям нападающего Тео Бонгонда (19-я минута).

В настоящий момент «Рубин» располагается на десятой позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав два очка после двух игр. «Спартак» находится на второй строчке, имея в своём активе шесть очков.