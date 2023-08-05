«Оренбург» — «Урал»: гости удвоили преимущество в счёте

В эти минуты проходит матч 3-го тура РПЛ сезона-2023/24 между «Оренбургом» и екатеринбургским «Уралом».

На 7-й минуте 26-летний аргентинский нападающий хозяев Брайан Мансилья получил прямую красную карточку. Форвард влетел прямой ногой в грудь Мингияну Бевееву.

Счёт в матче был открыт на 21-й минуте. Автором забитого гола стал полузащитник гостей Андрей Егорычев.

На 37-й минуте в ворота «Оренбурга» был назначен пенальти, который успешно реализовал Алексей Каштанов. Таким образом, счёт стал 0:2 в пользу уральского клуба.