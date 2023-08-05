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«Спартак» играет вничью с «Рубином» после первого тайма матча 3-го тура РПЛ

Команды встречаются на «Ак Барс Арене» в Казани.
«Спартак» играет вничью с «Рубином» после первого тайма матча 3-го тура РПЛ
05 августа 2023 18:22
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК «Спартак»

Завершился первый тайм матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги между «Рубином» и «Спартаком».

Отметим, что первая половина игры закончилась при счёте 1:1.

На 19-й минуте красно-белые вышли вперёд после того, как нападающий Тео Бонгонда забил гол в ворота соперника. «Рубиновые» ответили забитым мячом Угучукву Иву на 39-й минуте.

По итогам первых двух туров РПЛ, «Рубин» располагается на десятой строчке в турнирной таблице национального первенства (2 очка). «Спартак» находится на втором месте, имея в своём активе шесть очков.

источник: «Советский спорт»
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