«Урал» выигрывает у «Оренбурга» после первого тайма матча 3-го тура РПЛ

Подошёл к концу первый тайм матча 3-го тура РПЛ сезона-2023/24 между «Оренбургом» и екатеринбургским «Уралом».

Отметим, что после первой половины встречи уральцы одерживают победу со счётом 2:0.

На 7-й минуте аргентинский нападающий хозяев Брайан Мансилья получил прямую красную карточку. Форвард влетел прямой ногой в грудь Мингияну Бевееву. Таким образом, «Оренбург» остался в меньшинстве.

Счёт в матче был открыт на 21-й минуте. Автором забитого гола стал полузащитник гостей Андрей Егорычев.

На 37-й минуте в ворота «Урала» был назначен пенальти, который успешно реализовал Алексей Каштанов.