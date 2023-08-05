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Карпин высказался о поражении «Ростова» от «Крыльев Советов» в матче РПЛ 

Жёлто-синие уступили сопернику со счётом 1:5. 
05 августа 2023 18:27
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвёл итоги матча 3-го тура чемпионата России, в котором его команда потерпела разгромное поражение от «Крыльев Советов» (1:5).

«Погода для все одинаковая. Не думаю, что погода повлияла на то, что вышли сонными. На нее точно сваливать не надо. Все замены — это реакция на игру. Думали о том, чтобы сравнять счет или даже выиграть. Какая оценка? Никакая. У всех», — приводит слова 54-летнего специалиста «Матч ТВ».

Добавим, что в настоящее время «Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав четыре очка после трёх проведённых матчей.

8 августа подопечные Карпина сыграют на выезде против «Урала» в рамках Кубка России.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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