Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой оценил возможности полузащитника Далера Кузяева заиграть в «Гавре».

«Ему будет очень тяжело. Есть объективные причины. Во-первых, «Гавр» не будет играть первым номером во всех матчах, как это делает «Зенит» в РПЛ. Это очень сложный чемпионат, и проявить себя там будет не так просто. Далеру придётся доказывать, что он готов играть в основном составе», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Напомним, Кузяев подписал двухлетний контракт с «Гавром» в прошлом месяце после того, как истекло его трудовое соглашение с «Зенитом». Он провёл в составе сине-бело-голубых шесть лет и стал пятикратным чемпионом России.