«Рубин» — «Спартак»: Медина вышел на замену и вновь вывел гостей вперёд

В эти минуты проходит матч 3-го тура чемпионата России, в котором «Рубин» на своём поле встречается со «Спартаком».

Отметим, что счёт встречи стал 2:1 в пользу подопечных Гильермо Абаскаля после того, как гол на свой счёт записал полузащитник Хесус Медина на 58-й минуте сразу после выхода на замену. Чтобы забить мяч, ему потребовалось два касания. Для парагвайского игрока этот матч стал дебютным за столичный клуб.

Ранее голы забили форвард гостей Тео Бонгонда (19-я минута) и полузащитник казанской команды Угучукву Иву (39).

По итогам двух туров РПЛ, «Рубин» располагается на десятой строчке в турнирной таблице национального первенства (2 очка). «Спартак» находится на втором месте, имея в своём активе шесть очков.