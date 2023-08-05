ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Рубин» — «Спартак»: Медина вышел на замену и вновь вывел гостей вперёд

Для результативного действия в составе красно-белых парагвайцу понадобилось меньше минуты.
05 августа 2023 18:56
автор: Глеб Шевяков

В эти минуты проходит матч 3-го тура чемпионата России, в котором «Рубин» на своём поле встречается со «Спартаком».

Отметим, что счёт встречи стал 2:1 в пользу подопечных Гильермо Абаскаля после того, как гол на свой счёт записал полузащитник Хесус Медина на 58-й минуте сразу после выхода на замену. Чтобы забить мяч, ему потребовалось два касания. Для парагвайского игрока этот матч стал дебютным за столичный клуб.

Ранее голы забили форвард гостей Тео Бонгонда (19-я минута) и полузащитник казанской команды Угучукву Иву (39).

По итогам двух туров РПЛ, «Рубин» располагается на десятой строчке в турнирной таблице национального первенства (2 очка). «Спартак» находится на втором месте, имея в своём активе шесть очков.

источник: «Советский спорт»
«Урал» одержал победу над «Оренбургом» в матче 3-го тура РПЛ
«Урал» одержал победу над «Оренбургом» в матче 3-го тура РПЛ
Встреча проходила в Оренбурге.
05.08.2023 19:30
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Голы Медины и Бонгонды помогли «Спартаку» разгромить «Рубин» в матче РПЛ 
Голы Медины и Бонгонды помогли «Спартаку» разгромить «Рубин» в матче РПЛ 
Московский клуб отправил в ворота соперника четыре мяча. 
05.08.2023 19:29
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Рубин» — «Спартак»: гости довели счёт до разгромного. Гол забил Промес
На 73-й минуте в ворота казанской команды был отправлен четвёртый мяч.
05.08.2023 19:10
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Рубин» — «Спартак»: Игнатов удвоил преимущество красно-белых
Команды проводят матч на «Ак Барс Арене» в Казани. 
05.08.2023 19:04
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Чалов и Дзюба выйдут в стартовых составах ЦСКА и «Локомотива» на матч 3-го тура РПЛ
Чалов и Дзюба выйдут в стартовых составах ЦСКА и «Локомотива» на матч 3-го тура РПЛ
Игра стартует в 20:00 мск.
05.08.2023 19:00
Футбол
автор: Сергей Иванов
«Придётся доказывать». Мостовой — о Далере Кузяеве в «Гавре» 
Российский хавбек присоединился к французскому клубу в межсезонье. 
05.08.2023 18:37
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Карпин высказался о поражении «Ростова» от «Крыльев Советов» в матче РПЛ 
Жёлто-синие уступили сопернику со счётом 1:5. 
05.08.2023 18:27
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Спартак» играет вничью с «Рубином» после первого тайма матча 3-го тура РПЛ
«Спартак» играет вничью с «Рубином» после первого тайма матча 3-го тура РПЛ
Команды встречаются на «Ак Барс Арене» в Казани.
05.08.2023 18:22
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Урал» выигрывает у «Оренбурга» после первого тайма матча 3-го тура РПЛ
«Урал» выигрывает у «Оренбурга» после первого тайма матча 3-го тура РПЛ
Встреча проходит в Оренбурге.
05.08.2023 18:22
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.