«Рубин» — «Спартак»: Игнатов удвоил преимущество красно-белых

В эти минуты проходит матч 3-го тура чемпионата России, в котором «Рубин» принимает на своём поле «Спартак».

Отметим, что московская команда удвоила своё преимущество на 67-й минуте встречи после того, как полузащитник Михаил Игнатов поразил ворота соперника с результативной передачи форварда Александра Соболева.

Таким образом, счёт в матче стал 3:1 в пользу подопечных Гильермо Абаскаля.

Добавим, на старте нового сезона РПЛ «Спартак» одержал две победы и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Рубин» дважды сыграл вничью и располагается на десятой строчке.