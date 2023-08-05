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Голы Медины и Бонгонды помогли «Спартаку» разгромить «Рубин» в матче РПЛ 

Московский клуб отправил в ворота соперника четыре мяча. 
Голы Медины и Бонгонды помогли «Спартаку» разгромить «Рубин» в матче РПЛ 
05 августа 2023 19:29
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК «Спартак»

Футболисты «Спартака» на выезде одержали разгромную победу над «Рубином» в матче 3-го тура чемпионата России.

Отметим, что очная встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу красно-белых.

За гостевую команду голы забили нападающие Тео Бонгонда (19-я минута) и Квинси Промес (73), а также полузащитники Михаил Игнатов (67) и Хесус Медина (59), который дебютировал за команду Гильермо Абаскаля в этом матче. Автором единственного забитого мяча в составе казанцев стал хавбек Угочукву Иву (39).

Таким образом, «Спартак» поднимается на первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков после трёх матчей. «Рубин» остается на десятой строчке с двумя очками в наличии.

8 августа в рамках Кубка России москвичи дома сыграют против «Пари НН», а «рубиновые» в тот же день примут на своём поле «Локомотив».

РПЛ

3-й тур

«Рубин» (Казань) – «Спартак» (Москва) – 1:4 (1:1)

Голы: Иву, 39 – Бонгонда, 19. Медина, 59. Игнатов, 67, Промес 73.

источник: «Советский спорт»
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