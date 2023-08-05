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«Урал» одержал победу над «Оренбургом» в матче 3-го тура РПЛ

Встреча проходила в Оренбурге.
«Урал» одержал победу над «Оренбургом» в матче 3-го тура РПЛ
05 августа 2023 19:30
автор: Виталий Овсянников
автор фото: ФК «Оренбург»

Подошёл к концу матча 3-го тура РПЛ сезона-2023/24 между «Оренбургом» и екатеринбургским «Уралом».

Отметим, что встреча завершилась победой подопечных Виктора Гончаренко со счетом 2:0.

На 7-й минуте аргентинский нападающий хозяев Брайан Мансилья получил прямую красную карточку. Форвард влетел прямой ногой в грудь Мингияну Бевееву. Таким образом, «Оренбург» остался в меньшинстве.

Счёт в матче был открыт на 21-й минуте. Автором забитого гола стал полузащитник гостей Андрей Егорычев.

На 37-й минуте в ворота «Оренбурга» был назначен пенальти, который успешно реализовал Алексей Каштанов.

Во втором тайме забитых голов не было.

В 4-м туре «Урал» сыграет домашний матч против московского «Спартака». «Оренбург» также проведёт игру дома. Соперником подопечных Иржи Ярошика станет «Краснодар».

РПЛ

3-й тур

«Оренбург» – «Урал» (Екатеринбург) – 0:2 (0:2)

Голы: Егорычев, 21. Каштанов, 37 (с пенальти)

источник: «Советский спорт»
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