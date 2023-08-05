Хесус Медина забил гол спустя 40 секунд после своего дебюта за «Спартак»

Полузащитник «Спартака» дебютировал в составе московской команды в матче 3-го тура чемпионата России против «Рубина».

Отметим, что 26-летний хавбек вышел на поле на 58-й минуте игры и уже спустя 40 секунд после замены отличился забитым мячом в ворота казанской команды.

Напомним, что Медина перешёл в «Спартак» из ЦСКА в минувшее межсезонье. Согласно порталу Transfermarkt, сумма сделки между столичными клубами по парагвайскому игроку составила шесть миллионов евро. Он заключил контракт с командой Гильермо Абаскаля до лета 2026 года.