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Хесус Медина забил гол спустя 40 секунд после своего дебюта за «Спартак»

Парагваец вышел на замену по ходу встречи красно-белых с «Рубином».
05 августа 2023 20:00
автор: Глеб Шевяков

Полузащитник «Спартака» дебютировал в составе московской команды в матче 3-го тура чемпионата России против «Рубина».

Отметим, что 26-летний хавбек вышел на поле на 58-й минуте игры и уже спустя 40 секунд после замены отличился забитым мячом в ворота казанской команды.

Напомним, что Медина перешёл в «Спартак» из ЦСКА в минувшее межсезонье. Согласно порталу Transfermarkt, сумма сделки между столичными клубами по парагвайскому игроку составила шесть миллионов евро. Он заключил контракт с командой Гильермо Абаскаля до лета 2026 года.

источник: «Советский спорт»
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