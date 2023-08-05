Малком дебютирует в составе «Аль-Хиляля» в матче Кубка арабских чемпионов

Бывший форвард «Зенита» Малком совершит дебют за «Аль-Хиляль» в четвертьфинальном матче Кубка арабских чемпионов с «Аль-Иттихадом».

Отметим, что очная встреча футбольных клубов состоится в субботу, 5 августа.

Весь стартовый состав команды из Эр-Рияда выглядит следующим образом.

«Аль-Хиляль»: Алмуаюф, Сауд, Кулибали, Аль Булаи, Шарани, Канно, Невес, Михаэль, Салем, Сергей Милинкович-Савич, Малком.

Добавим, что Малком перешёл в «Аль-Хиляль» из «Зенита» в конце прошлого месяца. Он выступал за питерский клуб с лета 2019 года. В составе сине-бело-голубых он стал четырёхкратным чемпионом России и столько же раз завоевал Суперкубок страны.