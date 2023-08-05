В «Спартаке» отреагировали на слухи о возможном переходе Олега Рябчука

Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев высказался о новости о том, что московский клуб в ближайшее время может подписать защитника «Олимпиакоса» Олега Рябчука.

«Рябчук? Мы пока не объявляли. Скажем так, действительно есть шанс по этой сделке», — приводит слова Малышева «Чемпионат».

Добавим, Рябчук играет за «Олимпиакос» с января 2021 года. В прошедшем сезоне за греческую команду он сыграл 45 матчей, отметился одним забитым мячом и отдал шесть результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет четыре миллиона евро.