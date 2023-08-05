Умяров оценил турнирное положение «Спартака» на старте сезона в РПЛ 

Хавбек «Спартака» Наиль Умяров поделился мнением по поводу того, что московская команда находится на первом месте в турнирной таблице РПЛ.

Отметим, что сегодня, 5 августа, подопечные Гильермо Абаскаля разгромили «Рубин» со счётом 4:1 в рамках третьего тура чемпионата.

«Конечно, счастлив, что «Спартак» возглавил турнирную таблицу РПЛ по итогам трёх туров», — приводит слова 23-летнего полузащитника «Чемпионат».

Добавим, во вторник, 8 августа, «Спартак» проведёт домашний матч против «Пари НН» в рамках Кубка России, а 11 августа отправится в гости к «Уралу» на встречу 4-го тура РПЛ.