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Умяров оценил турнирное положение «Спартака» на старте сезона в РПЛ 

После трёх туров чемпионата России красно-белые занимают первую строчку. 
05 августа 2023 20:31
автор: Глеб Шевяков

Хавбек «Спартака» Наиль Умяров поделился мнением по поводу того, что московская команда находится на первом месте в турнирной таблице РПЛ.

Отметим, что сегодня, 5 августа, подопечные Гильермо Абаскаля разгромили «Рубин» со счётом 4:1 в рамках третьего тура чемпионата.

«Конечно, счастлив, что «Спартак» возглавил турнирную таблицу РПЛ по итогам трёх туров», — приводит слова 23-летнего полузащитника «Чемпионат».

Добавим, во вторник, 8 августа, «Спартак» проведёт домашний матч против «Пари НН» в рамках Кубка России, а 11 августа отправится в гости к «Уралу» на встречу 4-го тура РПЛ.

источник: Чемпионат.com
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