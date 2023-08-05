Игнатов прокомментировал победу «Спартака» над «Рубином» в матче РПЛ 

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов подвел итоги матча 3-го тура чемпионата России, в котором московский клуб разгромил на выезде «Рубин» (4:1).

«Спасибо большое, хорошее выступление, тяжёлый первый тайм, жарко было очень. Второй тайм вроде полегче дышать началось, и более мобильные стали. Я думаю, соперник подустал тоже, в первом тайме вымотали их переводами с фланга на фланг. Удалось забить хорошие мячи, могли ещё забить. Хороший результат, двигаемся дальше», – сказал Игнатов в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Никитой Плохих.

Добавим, в настоящее время «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав девять очков после трёх проведённых матчей.

В следующем туре чемпионата подопечные Гильермо Абаскаля сыграют в гостях против «Урала» (11 августа).