ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Полузащитник «Спартака» Игнатов оценил свой гол в ворота «Рубина» в матче 3-го тура РПЛ

Красно-белые обыграли казанцев со счётом 4:1.
05 августа 2023 20:47
автор: Никита Плохих, Глеб Шевяков

Хавбек «Спартака» Михаил Игнатов поделился мнением о собственном забитом мяче в ворота «Рубина» (4:1) в матче 3-го тура чемпионата России.

Отметим, что 23-летний футболист забил гол на 68-й минуте встречи с результативной передачи нападающего Александра Соболева.

«Отличная передача Соболева. Вообще без вопросов, я просто бежал, там оставалось только разобраться с вратарём. Хорошо получилось это сделать, и при падении головой ударился о поле, но ничего серьезного, нормально всё. Сейчас уже всё хорошо», – заявил Игнатов в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Никитой Плохих.

Добавим, Игнатов является воспитанником академии «Спартака». Всего за столичный клуб он провёл 85 матчей, забил пять голов и отдал 11 результативных передач.

источник: «Советский спорт»
ЦСКА - «Локомотив»: железнодорожники отыграли один мяч
Команды отметились уже четырьмя забитыми мячами.
05.08.2023 21:26
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Балтика» подписала французского футболиста из «Славии» 
Игрок выступал за болгарский клуб с января нынешнего года. 
05.08.2023 21:20
Футбол
автор: Глеб Шевяков
ЦСКА - «Локомотив»: Мухин довел счет до разгромного
05.08.2023 21:20
Футбол
автор: Александр Шульгин
Федун поделился мнением об атакующей линии «Спартака» в сезоне-2023/2024
После сегодняшней победы над «Рубином» столичный клуб возглавил турнирную таблицу РПЛ.
05.08.2023 21:10
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Хесус Медина высказался о своём дебютном голе за «Спартак»
Парагвайский игрок отличился в матче против «Рубина».
05.08.2023 21:00
Футбол
автор: Глеб Шевяков
После первого тайма ЦСКА уверенно обыгрывает «Локомотив»
После первого тайма ЦСКА уверенно обыгрывает «Локомотив»
Армейцы забили в ворота соперника два безответных мяча.
05.08.2023 20:53
Футбол
автор: Александр Шульгин
Игнатов прокомментировал победу «Спартака» над «Рубином» в матче РПЛ 
Красно-белые одолели соперника со счётом 4:1. 
05.08.2023 20:41
Футбол
автор: Никита Плохих
Гайич удвоил преимущество ЦСКА в матче с «Локомотивом»
Армейцы забили два мяча за две минуты.
05.08.2023 20:36
Футбол
автор: Александр Шульгин
ЦСКА с пенальти открыл счет в матче с «Локомотивом»
Мяч забил Федор Чалов.
05.08.2023 20:34
Футбол
автор: Александр Шульгин
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.