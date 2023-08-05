Полузащитник «Спартака» Игнатов оценил свой гол в ворота «Рубина» в матче 3-го тура РПЛ

Хавбек «Спартака» Михаил Игнатов поделился мнением о собственном забитом мяче в ворота «Рубина» (4:1) в матче 3-го тура чемпионата России.

Отметим, что 23-летний футболист забил гол на 68-й минуте встречи с результативной передачи нападающего Александра Соболева.

«Отличная передача Соболева. Вообще без вопросов, я просто бежал, там оставалось только разобраться с вратарём. Хорошо получилось это сделать, и при падении головой ударился о поле, но ничего серьезного, нормально всё. Сейчас уже всё хорошо», – заявил Игнатов в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Никитой Плохих.

Добавим, Игнатов является воспитанником академии «Спартака». Всего за столичный клуб он провёл 85 матчей, забил пять голов и отдал 11 результативных передач.