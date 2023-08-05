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Хесус Медина высказался о своём дебютном голе за «Спартак»

Парагвайский игрок отличился в матче против «Рубина».
05 августа 2023 21:00
автор: Глеб Шевяков

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина поделился впечатлениями от своего дебюта, а также забитого гола за московскую команду.

Отметим, что 26-летний футболист вышел на замену в матче 3-го тура РПЛ против «Рубина» (4:1) и уже спустя 40 секунд забил гол.

«Спасибо за поздравления. Рад, что мы возглавляем турнирную таблицу. И рад забить первый гол за «Спартак». Я счастлив. Мы заслужили победу сегодня. Адаптация в «Спартаке» проходит хорошо», — приводит слова Медины «Чемпионат».

Напомним, «Спартак» приобрёл Медину у ЦСКА в начале прошлого месяца. Согласно порталу Transfermarkt, парагваец обошёлся красно-белым в шесть миллионов евро.

источник: Чемпионат.com
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