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Федун поделился мнением об атакующей линии «Спартака» в сезоне-2023/2024

После сегодняшней победы над «Рубином» столичный клуб возглавил турнирную таблицу РПЛ.
05 августа 2023 21:10
автор: Глеб Шевяков

Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун отреагировал на успешный старт московской команды в чемпионате России, а также поделился мнением об игроках красно-белых.

Отметим, сегодня, 5 августа, подопечные Гильермо Абаскаля на выезделе разгромили «Рубин» (4:1) в матче 3-го тура РПЛ.

«Очень хорошая команда сформировалась еще в прошлом году. Сейчас добавили хороших игроков. Бонгонда — очень качественный футболист, которого не хватало в прошлые годы. Медина сегодня хорошо вышел. После ухода Малкома из «Зенита» «Спартак», пожалуй, лучший в атаке в РПЛ. Все болельщики счастливы. Я тоже счастлив»», — приводит слова Федуна «Спорт-Экспресс».

Добавим, на данный момент «Спартак» занимает первую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав девять очков после трёх проведённых игр.

источник: «Спорт-Экспресс»
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