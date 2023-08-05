Канчельскис высказался о предстоящем матче «Манчестер Сити» и «Арсенала»

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок Англии, в котором «горожане» встретятся с «Арсеналом».

«Я думаю, игра за Суперкубок Англии будет интересной. В любом случае она всё-таки проходит на «Уэмбли». Это часть английской истории. Думаю, всем будет хорошо: и болельщикам, и командам. Шансы, думаю, 50 на 50, потому что мы не знаем, какая была предсезонная подготовка у команд, кто как готовился и так далее. Думаю, всем будет интересно. Вкатиться в сезон с трофеем очень важно для всех», – приводит слова Канчельскиса Sport24.ru.

Добавим, очная встреча «Манчестер Сити» и «Арсенала» за Суперкубок Англии состоится завтра, 6 августа, на стадионе «Уэмбли». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.