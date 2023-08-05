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Осинькин рассказал, за счёт чего «Крылья Советов» обыграли «Ростов» в матче 3-го тура РПЛ 

Самарцы разгромили соперника со счётом 5:1. 
05 августа 2023 21:49
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал победу команды над «Ростовом» (5:1) в матче 3-го тура чемпионата России.

«Голов много. Мы провели хорошую игру. Надо учитывать, что у соперника были проблемы с составом, у нас, конечно, тоже были. У «Ростова» особенно в оборонительной линии были новые сочетания, и поэтому ошибки были. Сегодня для нас важная и яркая победа, которую надо быстро забыть, потому что не уверен, что наши следующие соперники будут об этом много думать», – приводит слова 58-летнего специалиста пресс-служба «крылышек».

Добавим, в настоящий момент «Крылья Советов» занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков после трёх матчей. 9 августа самарский клуб сыграет дома с «Зенитом» в рамках группового этапа Кубка России.

источник: ФК «Крылья Советов»
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