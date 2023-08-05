ЦСКА разгромил «Локомотив» в центральном матче 3-го тура РПЛ

В матче 3-го тура РПЛ ЦСКА на своём поле нанёс крупное поражение московскому «Локомотиву».

Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Максим Мухин. Ещё по разу отличились Фёдор Чалов, реализовавший пенальти, и Милан Гайич.

Гости смогли ответить лишь точным ударом Егора Погостнова.

Таким образом, армейцы набрали шесть очков и поднялись на пятое место в турнирной таблице. «Локомотив» с четырьмя очками опустился на одну строчку и расположился на восьмой позиции.

В следующем туре ЦСКА 13 августа дома примет «Сочи», а команда Михаила Галактионова днём ранее также на своём поле сыграет с самарскими «Крыльями Советов».

РПЛ

3-й тур

ЦСКА — «Локомотив» (Москва) — 4:1 (2:0)

Голы: Смолов, 29 (с пенальти); Гайич, 31; Мухин, 55; 63 — Погостнов, 61.