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ЦСКА разгромил «Локомотив» в центральном матче 3-го тура РПЛ

Соперники забили пять мячей на двоих.
ЦСКА разгромил «Локомотив» в центральном матче 3-го тура РПЛ
05 августа 2023 21:58
автор: Александр Шульгин
автор фото: "Советский спорт"

В матче 3-го тура РПЛ ЦСКА на своём поле нанёс крупное поражение московскому «Локомотиву».

Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Максим Мухин. Ещё по разу отличились Фёдор Чалов, реализовавший пенальти, и Милан Гайич.

Гости смогли ответить лишь точным ударом Егора Погостнова.

Таким образом, армейцы набрали шесть очков и поднялись на пятое место в турнирной таблице. «Локомотив» с четырьмя очками опустился на одну строчку и расположился на восьмой позиции.

В следующем туре ЦСКА 13 августа дома примет «Сочи», а команда Михаила Галактионова днём ранее также на своём поле сыграет с самарскими «Крыльями Советов».

РПЛ
3-й тур
ЦСКА «Локомотив» (Москва) — 4:1 (2:0)
Голы: Смолов, 29 (с пенальти); Гайич, 31; Мухин, 55; 63 — Погостнов, 61.

источник: «Советский спорт»
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