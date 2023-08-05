Неймар в ближайшее время может вернуться в «Барселону» 

Нападающий «ПСЖ» Неймар может продолжить карьеру в чемпионате Испании. Об этом сообщает шейх из Катара Мабхут Аль-Марри в своих соцсетях.

Как утверждает источник, в нынешнее летнее трансферное окно 31-летний футболист покинет парижскую команду и вернётся в «Барселону». Сегодня, 5 августа, бразилец из одной из своих соцсетей удалил информацию о том, что он является игроком красно-синих.

Добавим, что Неймар выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. С тех пор за парижан он провёл 173 матча, забил 118 голов и отдал 77 результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 60 миллионов евро.