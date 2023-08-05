«Ноттингем Форест» рассчитывает купить полузащитника «Зенита» Барриоса 

«Зенит» получил трансферное предложение от «Ноттингем Форест» о приобретении хавбека сине-бело-голубых Вильмара Барриоса. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Как утверждает источник, «лесники» готовы были купить 29-летнего футболиста за четыре миллиона евро, однако получили отказ на это предложение. Сообщается, что питерская команда намерена выручить с продажи полузащитника около 15 миллионов евро.

Добавим, Барриос присоединился к «Зениту» в феврале 2019 года. В прошедшем сезоне за команду Сергея Семака он провёл 31 матч, отличился одним забитым мячом и отдал две результативные передачи. Его контракт с петербуржцами действует до конца июня 2026 года.