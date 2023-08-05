Джикия рассказал, каким образом «Спартаку» удалось перевернуть игру в матче с «Рубином»

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия объяснил, как красно-белым удалось переломить ход игры и одержать победу над «Рубином» (4:1) в 3-м туре РПЛ.

«Соглашусь с тем, что сработали замены: Хесус через 40 секунд забил, затем Миша Игнатов, не в первый раз уже, вышел и забил. Поэтому хорошие замены вместе с хорошей командной работой привели к такой победе», – сказал 29-летний футболист в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Никитой Плохих.

Добавим, в настоящее время «Спартак» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, имея в своём активе девять очков после трёх проведённых матчей.