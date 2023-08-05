Капитан «Спартака» Джикия оценил атмосферу на матче с «Рубином» в Казани 

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился впечатлениями от атмосферы на «Ак Барс Арене» в Казани во время матча московского клуба и «Рубина» (4:1) в рамках 3-го тура чемпионата России.

«Пришло 17-18 тысяч и было приятно, когда они скандировали «Спартак, Спартак!», и еще было видно, что на трибунах красно-белых было больше, хоть и играли в Казани. Опять же было приятно, что красно-белых было большинство на трибунах. А то, что мы играли в Казани, но чувствовали себя как дома - это Спартак. Такое часто и везде», – заявил Джикия в беседе с корреспондентом «Советского спорта» Никитой Плохих.

Добавим, по итогам трёх туров в РПЛ «Спартак» располагается на первой позиции в турнирной таблице чемпионата России с девятью очками. Во вторник, 8 августа, подопечные Гильермо Абаскаля сыграют дом матч Кубка России против «Пари НН».