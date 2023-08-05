ЦСКА записал на свой счёт 500-ю победу в матчах РПЛ

ЦСКА установил историческое клубное достижение, добравшись до отметки в 500 побед в рамках Российской Премьер-Лиги.

В субботу, 5 августа футболисты красно-синих одержали разгромную победу над «Локомотивом» (4:1) в матче 3-го тура чемпионата России. Победа стала для армейского клуба 500-й в РПЛ.

Добавим, в настоящее время ЦСКА располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав шесть очков после трёх матчей. В минувшем сезоне подопечные Владимира Федотова выиграли Кубок страны и завоевали серебро РПЛ.