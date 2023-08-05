Малком забил гол в своём дебютном матче за «Аль-Хиляль» 

В эти минуты проходит матч 1/4 финала Кубка арабских чемпионов, в котором «Аль-Иттихад» принимает на своем поле «Аль-Хиляль».

следует, что с первыми минутами выбывших на поле вышел бывший нападающий «Зенита» Малком. Ему удалось отличиться забитым мячом на 70-й минуте в своей дебютной игре за саудовский клуб.

В настоящий момент счёт в матче 3:1 в пользу «Аль-Хиляля».

«Аль-Хиляль» объявил о трансфере Малкома из «Зенита» в июле 2023 года. Будучи игроком сине-бело-голубых он стал четырёхкратным чемпионом России и столько же раз завоевал Суперкубок страны.