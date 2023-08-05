Максим Мухин не стал раскрывать секрет успеха ЦСКА 

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин отказался рассказывать, в чём заключается секрет московского клуба.

Отметим, что в субботу, 5 августа, в матче 3-го тура РПЛ красно-синие крупно обыграли «Локомотив» (4:1), а 21-летний футболист оформил дубль.

«В чём секрет ЦСКА? Зачем мне его рассказывать? Чтобы все так играли? Оставлю его в тайне. Взяли игру в свои руки. Игра пошла — вот и всё», — приводит слова Мухина «Матч ТВ».

Добавим, ЦСКА вышел на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России, записав на свой счёт шесть очков после трёх игр. В прошедшем сезоне подопечные Владимира Федотова стали обладателями Кубка страны и завоевали серебро РПЛ.