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Максим Мухин не стал раскрывать секрет успеха ЦСКА 

Сегодня, 5 августа, хавбек помог армейцам разгромить «Локомотив».
05 августа 2023 22:56
автор: Глеб Шевяков

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин отказался рассказывать, в чём заключается секрет московского клуба.

Отметим, что в субботу, 5 августа, в матче 3-го тура РПЛ красно-синие крупно обыграли «Локомотив» (4:1), а 21-летний футболист оформил дубль.

«В чём секрет ЦСКА? Зачем мне его рассказывать? Чтобы все так играли? Оставлю его в тайне. Взяли игру в свои руки. Игра пошла — вот и всё», — приводит слова Мухина «Матч ТВ».

Добавим, ЦСКА вышел на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России, записав на свой счёт шесть очков после трёх игр. В прошедшем сезоне подопечные Владимира Федотова стали обладателями Кубка страны и завоевали серебро РПЛ.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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