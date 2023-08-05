«Аль-Хиляль» с Малкомом стал полуфиналистом Кубка арабских чемпионов

«Аль-Хиляль» пробился в 1/2 финала Кубка арабских чемпионов.

Отметим, что в четвертьфинале турнира «лидеры» одержали победу над «Аль-Иттихадом» со счётом 3:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились Сергей Милинкович-Савич (14-я минута), Салем Аль-Давсари (45+2) и бывший нападающий «Зенита» Малком (74), для которого этот матч стал дебютным в майке нового клуба. За «тигров» единственный гол забил Ромариньо (56), а на 78-й минуте Карим Бензема не смог реализовать пенальти.

Добавим, что за выход в финал Кубка арабских чемпионов «Аль-Хиляль» поборется с победителем пары «Аль-Шабаб» — «Аль-Вахда».

Кубок арабских чемпионов

1/4 финала

«Аль-Иттихад» – «Аль-Хиляль» – 1:3 (0:2)

Голы: Ромариньо, 56 – Милинкович-Савич, 14. Аль-Давсари, 45+2. Малком, 74.