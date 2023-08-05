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«Локомотив» ведёт переговоры с «Вердером» по трансферу Наира Тикнизяна 

Игрок выступает за железнодорожников с 2021 года. 
05 августа 2023 23:52
автор: Глеб Шевяков

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов отреагировал на новость по поводу возможного перехода защитника команды Наира Тикнизяна в «Вердер».

«Переговоры по Тикнизяну? Получили второе предложение от «Вердера». Оно меньше 4 миллионов евро», — приводит слова Ульянова «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что московский клуб готов продать футболиста сборной Армении за пять миллионов евро.

Напомним, «Локомотив» купил Тикнизяна у ЦСКА летом 2021 года. В текущем сезоне за команду Михаила Галактионова он провёл четыре матча и отметился четырьмя забитыми мячами. Его контракт с красно-зелёными рассчитан до конца июня 2026 года.

источник: «Спорт-Экспресс»
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