«Локомотив» ведёт переговоры с «Вердером» по трансферу Наира Тикнизяна 

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов отреагировал на новость по поводу возможного перехода защитника команды Наира Тикнизяна в «Вердер».

«Переговоры по Тикнизяну? Получили второе предложение от «Вердера». Оно меньше 4 миллионов евро», — приводит слова Ульянова «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что московский клуб готов продать футболиста сборной Армении за пять миллионов евро.

Напомним, «Локомотив» купил Тикнизяна у ЦСКА летом 2021 года. В текущем сезоне за команду Михаила Галактионова он провёл четыре матча и отметился четырьмя забитыми мячами. Его контракт с красно-зелёными рассчитан до конца июня 2026 года.