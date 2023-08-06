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Малком поделился эмоциями после гола в дебютном матче за «Аль-Хиляль»

Бразилец является четырехкратным чемпионом России.
06 августа 2023 08:25
автор: Александр Поволоцкий

Экс-форвард «Зенита» Малком отреагировал на свой дебют за «Аль-Хиляль».

Бразильский нападающий провел первый матч за клуб из Саудовской Аравии в рамках четвертьфинала Кубка арабских чемпионов с «Аль-Иттихадом» (3:1). Малком вышел в стартовом составе и забил гол на 70-й минуте.

«Командная работа, поздравляю. Идеальная работа», — написал Малком в своей социальной сети.

«Аль-Хиляль» вышел в полуфинал Кубка арабских чемпионов, где сыграет с победителем матча «Аль-Шабаб» — «Аль-Вахда».

источник: «Советский спорт»
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