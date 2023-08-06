«Балтика» — «Факел»: когда начало, где смотреть онлайн и по ТВ

6 августа в 17:30 (мск) в матче 3-го тура РПЛ «Балтика» проведет домашний матч против воронежского «Факела».

Для калининградского клуба это первая домашняя игра в сезоне. «Балтика» вернулась в элиту российского футбола спустя 25 лет, поэтому на стадионе «Калининград» ожидается ажиотаж. Обслужит матч судейская бригада во главе с Алексеем Сухим (Люберцы).

Посмотреть встречу «Балтика» — «Факел» можно в прямом эфире платного телеканала «Матч Премьер».

В первых двух турах калининградцы потерпели два поражения. Сначала подопечные Сергея Игнашевича уступили «Сочи» (0:2), а затем проиграли московскому «Спартаку» (1:2).

Для «Факела» старт сезона оказался таким же неудачным. В первом туре «огнеопасные» уступили «Ростову» (1:2), а в первой домашней игре сезона в Воронеже были разгромлены «Локомотивом» (1:4).