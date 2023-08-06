«Зенит» — «Динамо»: когда начало, где смотреть онлайн и по ТВ

6 августа в 19:00 (мск) в матче 3-го тура РПЛ «Зенит» проведет домашний матч против московского «Динамо».

Встреча состоится на стадионе «Газпром Арена». Главный судья - Алексей Амелин (Тула).

Посмотреть встречу «Зенит» — «Динамо» можно в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

Подопечные Сергея Семака начали сезон с уверенной победы над «Пари НН» (0:2). Однако уже во 2-м туре действующий чемпион России допустил первую осечку. «Зенит» не сумел переиграть «Ростов» (1:1).

Для бело-голубых сезон стартовал гораздо хуже. В первом туре подопечные Марцела Лички проиграли «Краснодару» (1:3). Во втором туре «динамовцы» выигрывали у «Крыльев Советов» со счетом 3:1, однако упустили победу в самой концовке. Матч завершился со счетом 3:3.