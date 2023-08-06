«После второго пропущенного мяча «Рубин» был в нокауте». Рахимов - о поражении от «Спартака»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался относительно поражения команды от «Спартака» в рамках домашнем матче 3-го тура чемпионата РПЛ.

Напомним, что встреча в Казани завершилась победой гостей со счетом 4:1.

«Второй тайм начался неплохо с нашей стороны, но меня очень удивил второй простой мяч и реакция после него. Мы просто выбились из колеи и 15 минут были в каком-то нокауте, отсюда пропустили еще два мяча», - приводит «Матч ТВ» слова Рахимова.

На данный момент «Спартак» лидирует в таблице РПЛ, набрав 9 очков. В активе «Рубина» два балла, подопечные Рахимова располагаются на 10-й строчке.