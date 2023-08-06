«Манчестер Сити» — «Арсенал»: когда начало, где смотреть онлайн и по ТВ

6 августа в 18:00 (мск) в матче за Суперкубок Англии «Манчестер Сити» сыграет против лондонского «Арсенала».

Встреча состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Главный судья - Стюарт Аттуэлл (Нунатон).

Посмотреть встречу «Манчестер Сити» — «Арсенал» можно в прямом эфире телеканала Setanta Sports.

В межсезонье подопечные Хосепа Гвардиолы провели всего лишь три товарищеских матча. «Горожане» одержали победу над японской «Йокогамой» (5:3) и немецкой «Баварией» (2:1). Также «Сити» уступили «Атлетико» (1:2). Действующий победитель Лиги чемпионов усилился Йошко Гвардиолом и Матео Ковачичем. Из команды ушли Илкай Гюндоган и Рияд Махрез.

«Канониры» в летнее межсезонье потратили на трансферы более 200 млн евро, купив Деклана Райса, Кая Хаверца и Юррьена Тимбера.