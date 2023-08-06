Червиченко похвалил трансферную политику «Спартака»

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился мыслями о выступлении красно-белых на старте сезона, отдельно отметив игру нападающего Тео Бонгонда.

«Пока, на мой взгляд, у «Спартака» провальных трансферов нет. Дорого платят — это да. Бонгонда может быть, не до конца свои 7-10 млн окупает, но, если продолжит в таком же духе, тоже будет неплохо. Единственное непонятно — у него какая-то тенденция, второй матч подряд он какой-то терминатор до того момента, пока не забивает.», — цитирует Червиченко Metaratings.ru.

Добавим, по итогам трёх туров в РПЛ «Спартак» располагается на первой позиции в турнирной таблице чемпионата России с девятью очками. Во вторник, 8 августа, подопечные Гильермо Абаскаля сыграют дом матч Кубка России с «Пари НН».