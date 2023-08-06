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Бубнов назвал Артёма Дзюбу тормозом и помехой для «Локомотива»

По мнению экс-футболиста «Спартака» он ходит по полю пешком.
06 августа 2023 08:51
автор: Виталий Овсянников

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов, ранее выступавший за московский «Спартак», подвел итоги матча 3-го тура РПЛ между ЦСКА и «Локомотивом» (4:1).

Он назвал соперников равными, и признался, что результат встречи стал для него сенсационным. В таком итоге Бубнов обвиняет главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова.

По мнению эксперта, он не должен был выпускать Тикнизяна на позицию полузащитника, так как Наир лучше играет на фланге обороны. Отдельно Бубнов раскритиковал Артёма Дзюбу.

«Артем уже давно не выполняет необходимый объем работы. Он просто ходит по полю пешком и стоит на острие атаки. В современном футболе нельзя просто стоять и ждать, когда тебе дадут пас. Дзюба — тормоз и помеха для «Локомотива», — заявил Бубнов.

источник: Sportbox.ru
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