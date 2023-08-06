«Сочи» — «Ахмат»: когда начало, где смотреть онлайн и по ТВ

6 августа в 20:00 (мск) в матче 3-го тура РПЛ «Сочи» проведет домашний матч против грозненского «Ахмата».

Игра состоится на стадионе «Фишт». Главный арбитр - Павел Шадыханов (Москва).

Посмотреть встречу «Сочи» — «Ахмат» можно в прямом эфире платного телеканала «Матч Премьер».

В первом туре подопечные Дмитрия Хохлова одержали уверенную победу над «Балтикой» (2:0). В следующем матче сочинцы уступили «Краснодару» (0:2).

«Ахмат» в стартовом туре уступил «Крыльям Советов» (1:2), после чего в скандальном матче потерпел поражение от ЦСКА (2:3).